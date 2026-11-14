Dos palestinos muertos en Gaza en un bombardeo israelí a pesar del alto el fuego

Ambulancia en la Franja de Gaza (archivo) - Ahmed Ibrahim / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas después de un nuevo bombardeo de un dron israelí perpetrado este sábado en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde hace más de un año.

La aviación israelí ha atacado a un grupo de personas reunidas en la rotonda de Abú Sharij, en el oeste del campamento de refugiados de Yabalia. Dos cadáveres han llegado posteriormente al Hospital de Al Shifa, en Ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Fialstín'. Los fallecidos son Momen al Shandaghli y Rayab Rihan.

Además, se ha informado de varios bombardeos de artillería y de la demolición de varios edificios al este de Ciudad de Gaza. También ha habido ataques de vehículos militares israelíes y de artillería en el campamento de refugiados de Bureij --centro-- y en el sur del enclave palestino, como en el centro de Jan Yunis.

El viernes murieron otros seis palestinos y 20 más resultaron heridos como consecuencia de los ataques israelíes que han costado la vida a 1.622 personas y heridas a 5.878 desde el inicio del alto el fuego, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí.

En total, desde el inicio de la escalada posterior a los ataques gazatíes del 7 de octubre de 2023 --que se saldaron con unos 1.200 muertos en territorio israelí-- han fallecido más de 74.000 gazatíes y 175.000 han resultado heridos. Además, ha sido destruida el 90% de la infraestructura.