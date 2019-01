Downing Street descarta que May tenga previsto viajar a Bruselas este miércoles

Publicado 15/01/2019 17:28:54 CET

LONDRES, 15 Ene. (Reuters/EP) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, no tiene previsto viajar el miércoles a Bruselas si, como se espera, la Cámara de los Comunes rechaza el actual acuerdo del Brexit, ha aclarado este martes un portavoz de Downing Street.

May ha reunido a sus ministros, ante los cuales ha recordado que el Gobierno es "servidor del pueblo" y, por tanto, cree "firmemente" en que es necesario cumplir con los resultados del referéndum de junio de 2016 y consumar el Brexit.

La 'premier', que no ha desvelado ningún 'plan B' en caso de que los diputados tumben el actual Tratado de Retirada, se ha comprometido a responder "rápidamente" al resultado de la votación que tendrá lugar este martes por la tarde.

Entre las hipótesis que se barajan si los diputados rechazan el acuerdo figura un viaje exprés de May en busca de algún tipo de gesto por parte de las autoridades europeas. No en vano, si el 'no' se impone en la Cámara de los Comunes, el Gobierno deberá presentar una nueva iniciativa antes del 21 de enero.