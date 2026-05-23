Un dron estalla tras impactar en un lago de Letonia

Restos de un dron recuperados en un lago de Letonia - POLICÍA DE LETONIA

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Letonia han informado este sábado de la explosión de un dron tras impactar sobre la superficie del lago Dridza, a unos 20 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, aunque por el momento no se ha informado nada sobre el posible origen del aparato.

"Estoy en contacto con los servicios responsables que están trabajando en el área del lago Dridza, en el municipio de Kraslava, tras la caída y explosión de un dron en el lago", ha indicado la primera ministra letona en funciones, Evika Silina, en un mensaje publicado en redes sociales.

La dirigente letona espera ahora información "más detallada" sobre el incidente. "Invito a los residentes a seguir la información oficial", ha concluido.

También la Policía letona ha informado del impacto de un "vehículo aéreo no tripulado", ocurrido sobre las 8.00 horas (la misma hora en la España peninsular). El aparato "detonó al contacto con el agua" y "no hubo heridos".

Los agentes hallaron "posibles restos de un vehículo aéreo no tripulado en el lugar" y continúan registrando una extensa zona en busca de más restos con la colaboración de Bomberos y las Fuerzas Armadas.

Piden asimismo a la población "mantenerse alejados del lugar, seguir la información oficial de los servicios e informar de inmediato a la Policía cualquier posible resto de un dron".

Fuentes de las Fuerzas Armadas han indicado a la agencia de noticias oficial, LETA, que los sensores no detectaron la entrada del dron en el espacio aéreo letón y que por tanto no se emitió ninguna alerta a los teléfonos móviles de la población.

En los últimos meses se han registrado en Letonia varios incidentes de drones relacionados con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el último de ellos el pasado 7 de mayo en las instalaciones petroleras de Rezekne.

Lo ocurrido desencadenó la salida del Gobierno del ministro de Defensa y posteriormente de todo el Gobierno con la primera ministra Silina a la cabeza, que se mantiene en funciones en el cargo mientras las fuerzas políticas negocian un nuevo Ejecutivo.