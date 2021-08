Duterte acepta la nominación para competir por la Vicepresidencia de Filipinas en 2022

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha aceptado la nominación para competir por la Vicepresidencia del país asiático en 2022, ha anunciado este martes su formación política, el Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laban).

La decisión de Duterte se conoce después del consejo ejecutivo nacional que el PDP-Laban celebró a principios de este mes, que apoyó la candidatura de Duterte a vicepresidente y del senador Christopher Go a presidente de Filipinas.

En un comunicado, el PDP-Laban ha detallado que Duterte "ha aceptado hacer el sacrificio y ha escuchado el clamor de la ciudadanía", aunque no ha aludido a la inclinación de Go, asesor del presidente antes de convertirse en senador, sobre la Presidencia. Go había señalado previamente que se presentaría al cargo únicamente si Duterte aceptaba ser su 'número dos'.

A pesar de la confirmación del partido, el portavoz de Duterte, Harry Roque, ha señalado que Duterte confirmará su candidatura en la reunión con el grupo de trabajo para la lucha contra la pandemia de COVID-19 --televisada-- este martes, ha informado el diario 'The Philippine Star'.