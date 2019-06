Duterte amenaza con encarcelar a quienes piden su 'impeachment' por su incapacidad para defenderse de China

Publicado 28/06/2019 10:44:47 CET

Rodrigo Duterte REUTERS / POOL NEW

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha amenazado con meter en la cárcel al grupo de críticos que ha propuesto un 'impeachment', una censura pública a su figura, por su incapacidad para defender el país frente a las ambiciones territoriales de China en el Mar de la China Meridional.

"¿Hacerme un 'impeachment' a mí? Les voy a meter en la cárcel a todos. Que lo intenten, que yo lo hago", ha declarado este pasado jueves por la noche ante los medios.

El origen de este 'impeachment' tuvo lugar el pasado 9 de junio, cuando un barco chino embistió a un pesquero filipino en el arrecife de Reed, considerado Zona Económica Exclusiva de Filipinas. Una veintena de pescadores quedaron a la deriva, abandonados por la tripulación china, hasta que fueron rescatados por un barco vietnamita. Se investiga si la embestida fue intencionada.

Duterte ha aprovechado para reiterar, como ya ha hecho en varias ocasiones, que su Ejército no está mínimamente capacitado para librar un conflicto con China. "¿Qué queréis? ¿Que les diga a los soldados: 'Ahí os mando?'. La madre que me parió. Les van a masacrar", ha lamentado en declaraciones recogidas por ABS-CBN.

Así, el presidente, que ha descrito el incidente como "un pequeño accidente marítimo", se ha limitado aceptar una investigación conjunta con China para esclarecer el incidente y ha indicado que seguirá permitiendo a Pekín que opere en su zona.

Uno de los senadores que ha presentado la moción, Panfilo Lacson, se ha mostrado convencido de que Duterte no se atreverá a meterles en la cárcel. "Sabe que no puede y sabemos que no lo hará", ha declarado este viernes en comentarios al mismo medio.

Lacson reconoció que el proceso todavía se encuentra en ciernes ya que acaba de presentarse ante la Cámara de Representantes y se enfrenta a grandes dificultades dada la influencia de Duterte sobre el Congreso. "Pero si conseguimos que 16 senadores se convenzan de las pruebas que les vamos a presentar, es posible que la cosa cambie. Aunque, claro, todo es hipotético", ha declarado.