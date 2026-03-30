EAU intercepta once misiles y 27 drones con origen iraní

Misil interceotado en Hebrón, en Cisjordania, por las fuerzas aéreas israelíes. - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado este lunes la interceptación de once misiles balísticos y 27 drones de origen iraní, y ha elevado a más 2.380 los ataques lanzados por la República Islámica desde el inicio de la guerra.

"Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas antiaéreas de EAU han interceptado 425 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.941 vehículos aéreos no tripulados", ha confirmado el Ministerio de Defensa emiratí.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

En los incidentes por ataques iraníes en territorio de Emiratos han muerto ocho personas, incluyendo dos miembros de la Fuerzas Armadas emiratíes, y han resultado heridas al menos 178 personas, según el último balance de Abu Dabi.