La eclosión de la nueva rama juvenil de la ultraderechista AfD desata enfrentamientos con la Policía alemana

29 November 2025, Hesse, Gieen: Police officers block a street near the founding meeting of the new AfD youth organization. Several thousand demonstrators protested against the founding of a new AfD youth organization on Saturday. Its predecessor, Junge - Boris Roessler/dpa

Generación Alemania aparece como un "campo de entrenamiento" más próximo a los barones del partido

GIESSEN (ALEMANIA), 29 (DPA/EP)

La Policía alemana ha tenido que intervenir este sábado durante el congreso inaugural de la nueva sección juvenil de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD); una organización designada para reemplazar a un grupo previo que tuvo que disolverse después de que las autoridades alemanas la declararan como una organización extremista.

La nueva organización se llama Generación Alemania y este sábado ha inaugurado su existencia en un congreso rodeado de manifestantes que consideran a la formación como una repetición del pasado, con el añadido de que operará más próxima al partido base.

Alternativa Joven, su versión previa, cabe recordar, funcionaba con relativa independencia dado que sus miembros no tenían por qué estar afiliados al partido principal, la máxima expresión de la ultraderecha en el país.

De momento, el hospital universitario de la ciudad de Giessen ha tenido que tratar a varios heridos y otra decena de agentes de Policía también ha recibido atención médica.

Generación Alemania quiere emerger como una organización más controlada: solo quienes ya son miembros de la AfD pueden unirse a la nueva organización juvenil. Por lo tanto, las infracciones de las normas o la mala conducta pueden ser sancionadas, incluyendo la expulsión del partido.

La organización estará abierta a todos los miembros de la AfD menores de 36 años, en lo que la líder de la AfD, Alice Weidel, describió como un campo de entrenamiento para el partido con vistas a las elecciones estatales del próximo año en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde las encuestas sugieren que podría llegar al poder por primera vez.

Weidel afirmó que el diputado de la AfD, Julian Schmidt, fue "golpeado" al margen de las protestas. Según declaraciones a DPA, afirmó que fue atacado por unas 20 personas después de aparcar su coche cerca de la sala y sufrió contusiones y Como resultado, le quedaron marcas rojas en la nariz y el pómulo. Calificó el incidente como un nuevo nivel de confrontación.

La Policía informó que un diputado de AfD resultó herido en las inmediaciones y que el presunto autor del delito fue arrestado, y que la investigación sigue en curso. La policía no proporcionó más detalles ni el nombre de la persona involucrada en medio de contramanifestaciones que estallaron a primera hora de la mañana.

Los manifestantes bloquearon varias carreteras en las cercanías de Giessen, incluidas las carreteras federales. En algunos de los enfrentamientos, los manifestantes lanzaron botellas a los miembros de los servicios de emergencia.

En un bloqueo, los agentes utilizaron gas pimienta contra los asistentes. Los manifestantes corearon "¡Todos juntos. Contra el fascismo!" y "¡Alto a los pirómanos!" en una concentración en la estación de tren y se congregaron en otras zonas de la ciudad.

La manifestación más grande comenzó cerca del centro de la ciudad y la Confederación Sindical Alemana (DGB), organizadora de la manifestación, declaró posteriormente que había más de 20.000 concentrados en uninos incidentes condenados en general por el conservador canciller alemán, Friedrich Merz.

"Esta noche verán imágenes de televisión de la ciudad de Giessen que no son nada agradables, un enfrentamiento entre la extrema izquierda y la extrema derecha", declaró Merz en una conferencia del partido estatal. "Quiero que en el centro político de nuestro país demostremos que podemos resolver los problemas".

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, se hizo eco de sus comentarios. "Manifestarse es un derecho fundamental, por lo que debe permitirse, pero reunirse también es un derecho fundamental, por lo que debe permitirse", ha indicado.

"Solo puedo decir: siento el máximo respeto por los agentes de policía cuando veo a personas enmascaradas, anarquistas, personas con bengalas y linternas acercándose a la policía con la intención de usar la violencia", afirmó antes de declarar que "no existe ningún derecho fundamental que justifique el uso de la violencia contra nuestras fuerzas de seguridad".