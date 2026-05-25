EEUU acusa Hezbolá de llamar a "derrocar al Gobierno" de Líbano tras la última negativa del grupo a su desarme

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha condenado este domingo "en los términos más enérgicos" lo que ha calificado como un "imprudente llamamiento" del partido-milicia chií libanés Hezbolá "a derrocar al Gobierno" de Líbano, después de que el líder del citado grupo, Naim Qasem, haya advertido que su estructura hará frente a "quienquiera que se enfrente" a Hezbolá "junto a Israel", en un discurso en rechazo del desarme de la formación.

"Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el imprudente llamamiento de Hezbolá a derrocar al Gobierno democráticamente elegido de Líbano", reza el comunicado firmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia norteamericana ha acusado al grupo chií de haber "ignorado los reiterados llamamientos del legítimo Gobierno de Líbano para que cese sus ataques y respete el alto el fuego", alcanzado a mediados de abril y extendido hasta en dos ocasiones. Su firma no ha cesado los combates entre los combatientes de Hezbolá y el Ejército de Israel, en cuyos bombardeos sobre Líbano han muerto más de 3.100 personas y han resultado heridas más de 9.400.

Al hilo, Rubio ha afeado a la formación que haya "continuado atacando posiciones israelíes y trasladando combatientes y armamento al sur de Líbano" en lo que ha descrito como "una campaña deliberada para desestabilizar el país y mantener su poder a costa del futuro del pueblo libanés".

Ante esta coyuntura, ha trazado una clara división entre Hezbolá y el Ejecutivo libanés, argumentando que mientras el primero "intenta activamente sumir a Líbano en el caos y la destrucción", Beirut "trabaja para lograr la recuperación, la reconstrucción, la asistencia internacional y un futuro estable para sus ciudadanos con el pleno apoyo de Estados Unidos".

"Estados Unidos apoya firmemente al legítimo Gobierno del Líbano en su labor por restaurar su autoridad y construir un futuro mejor para todo su pueblo. No se permitirá que las amenazas de violencia y derrocamiento de Hezbolá tengan éxito", ha zanjado el secretario de Estado, antes de espetar que "la era en la que un grupo terrorista mantenía a toda una nación como rehén está llegando a su fin".

Las palabras de Rubio llegan después de que el secretario general de Hezbolá, Naim Qasem, haya reiterado su rechazo a cualquier iniciativa de desarme de la formación que llevaría, considera, a "un nuevo genocidio israelí en Líbano".

"El monopolio sobre las armas es el actual proyecto israelí y quienquiera que se enfrente a nosotros junto a Israel será enfrentado como nos enfrentamos a Israel", ha afirmado en una intervención en la que ha alegado no pedir al Estado "que se enfrente al proyecto estadounidense-israelí", si bien ha subrayado que "al menos, no debería facilitarlo".