EEUU acusa a Ruanda de violar el acuerdo de paz en RDC y emprenderá "acciones" para garantizarlo

Archivo - Soldados en Masisi, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha acusado a Ruanda de violar los términos del acuerdo de paz alcanzado la semana pasada para poner fin a la violencia en el este de República Democrática del Congo (RDC) y avisado de que tomará las medidas necesarias para preservarlo.

Rubio se refiere entre líneas a las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23), cuya actuación es el origen de una tormenta diplomática entre las autoridades de RDC y las de Ruanda, acusadas de apoyar al movimiento rebelde, críticas que el Gobierno ruandés ha desmentido, como también las autoridades congoleñas han negado que estén apoyando a grupos antirruandeses.

El M23 ha tomado esta semana la ciudad de Uvira a pesar del acuerdo firmado la semana pasada en Washington D.C., y bajo la mediación del presidente de EEUU, Donald Trump, entre los presidentes de Ruanda y RDC, Paul Kagame y Felix Tshisekedi.

EEUU da por seguro que el M23 opera con la asistencia del Gobierno ruandés, de ahí que Rubio haya apuntado a las autoridades del país africano en su mensaje, publicado en su cuenta de X.

"Las acciones de Ruanda en el este de la República Democrática del Congo son una clara violación de los Acuerdos de Washington firmados por el Presidente Trump, y Estados Unidos tomará medidas para garantizar que se cumplan las promesas hechas al Presidente", ha avisado.

En un comunicado publicado esta mañana, el brazo político del M23, la Alianza del Río Congo (AFC) ha vuelto a depositar toda la responsabilidad de la violación de los acuerdos al Ejército congoleño, a su aliado, Burundi, y a las milicias juveniles que colaboran con las autoridades del país, los wazalendos.

"Si el gobierno se cree con el derecho de retomar el control del territorio nacional por la fuerza, asesinando a sus ciudadanos, entonces nosotros, como ciudadanos, también tenemos el derecho y la legitimidad de defender nuestras vidas y las vidas de nuestros conciudadanos amenazados de exterminio por su propio gobierno", ha manifestado el autoproclamado "presidente" del M23 y "coordinador" de la AFC, Bertrand Bisimwa.