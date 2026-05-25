EEUU afea a algunos países que no se "tomen en serio la amenaza" de Irán sobre la No Proliferación Nuclear

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Li Yuanqing / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha lamentado la falta de consenso al término de la 11ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y ha afeado "la incapacidad de algunos Estados Partes para tomar en serio la amenaza que representa Irán", después de que el evento descarrilara ante la "decepción" del secretario general de la ONU y acusaciones de Teherán a Washington por, supuestamente, querer introducir el conflicto dentro de las conversaciones sin comprometerse a hacer concesión alguna sobre su propio arsenal.

"Estados Unidos lamenta que los Estados parte del Tratado de No Proliferación Nuclear no lograran un consenso sobre un documento final al concluir la Conferencia de Examen de 2026", reza el comunicado del Departamento de Estado firmado por su portavoz Tommy Pigott, que ha indicado que Washington "abordará la incapacidad de algunos Estados partes del TNP para tomar en serio la amenaza que representa Irán para la no proliferación mundial en sus diálogos continuos".

Al hilo, la cartera dirigida por Marco Rubio ha alegado que "la falta de consenso resulta aún más decepcionante dado el continuo incumplimiento por parte de Irán del acuerdo de salvaguardias exigido por el TNP con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y la escalada de sus actividades nucleares, para las cuales no existe una justificación civil creíble".

Bajo esta argumentación, ha reclamado a los países del Tratado de No Proliferación que "no pueden hacer la vista gorda ante el incumplimiento de Irán, ni se puede permitir que los infractores socaven los mecanismos de aplicación y rendición de cuentas que constituyen la base del TNP".

Asimismo, y en marcado contraste, el Departamento de Estado ha manifestado que el Ejecutivo estadounidense "mantiene su firme compromiso con el TNP y sus tres pilares: desarme nuclear, no proliferación y usos pacíficos de la energía nuclear". "Estados Unidos se siente alentado por el amplio apoyo a un diálogo constructivo que podría facilitar futuras conversaciones sobre control de armamentos", ha agregado.

El comunicado norteamericano ha llegado tras el descarrilamiento el sábado de la 11ª Conferencia de Revisión del TNP, después de que la delegación iraní denunciara que Washington quería introducir el conflicto dentro de las conversaciones sin comprometerse a hacer concesión alguna sobre la situación de su propio arsenal mientras que António Guterres expresó su "decepción ante la incapacidad" de la conferencia "para alcanzar un consenso sobre un resultado sustantivo y aprovechar esta oportunidad crucial para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro".