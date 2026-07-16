EEUU anuncia pruebas de testosterona a militares de más de 30 años como parte de sus análisis periódicos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Graeme Sloan - Pool via CNP

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que empezará a realizar pruebas sobre el nivel de testosterona de los militares de más de 30 años y recomendará terapias con hormonas en caso de que sea considerado necesario, a elección de los propios soldados, que podrán someterse voluntariamente a estos análisis si tienen menos de 30 años de edad.

"En el Departamento de Guerra, tenemos los mejores guerreros de élite del planeta. Cada día, son empujados a sus límites físicos y mentales para dominar la profesión de las armas", ha dicho el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un vídeo publicado en redes sociales bajo el título 'El Departamento de Guerra con Alta Testosterona'.

"Si bien invertimos firmemente en nuestros sistemas de armas, plataformas y equipos, nuestra ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual", ha explicado. "Tenemos un deber sagrado de mantener esa ventaja, por lo que debemos buscar constantemente nuevas vías para optimizar su desempeño, su resiliencia y su salud a largo plazo", ha explicado.

Así, ha recalcado que ha dado autorización para "un programa de supervisión sobre la deficiencia de testosterona" para los militares, "garantizando que tienen sus niveles de testosterona al máximo", tras recordar que "está científicamente demostrado que, con la edad, el nivel de testosterona a menudo cae de forma natural".

"Bajo la supervisión de nuestros profesionales médicos de primer nivel, los combatientes de 30 años o más serán sometidos a pruebas anuales como parte de su evaluación de salud periódica", ha manifestado Hegseth, quien ha hecho hincapié en que "los que tengan menos de 30 años, pueden elegir de forma voluntaria someterse también a estas pruebas".

"Si se recomienda tratamiento, es su elección recibir una terapia de reemplazo de testosterona", ha explicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que ""esta iniciativa no va de mejoras artificiales". "Se trata de restaurar y optimizar tus capacidades naturales, proteger tu longevidad y asegurar que tengas la base biológica necesaria para sostener la lucha", ha zanjado.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, ha incidido en un mensaje en redes sociales de que este plan "es un poderoso compromiso para mantener a los guerreros fuertes y sanos". "Merecen un liderazgo centrado en construir cuerpos y mentes irrompibles", ha argumentado.

"Los niveles de testosterona de los militares mayores de 30 años se analizarán anualmente, y los menores de 30 podrán someterse a la prueba voluntariamente", ha reiterado Parnell, quien ha defendido que "este enfoque garantiza que cada miembro del servicio se mantenga en óptimas condiciones físicas, con la vitalidad y la disciplina necesarias para sobresalir en cualquier misión".

El Pentágono no ha especificado si las militares, que también sirven en labores de combate en primera línea, serán sometidas igualmente a pruebas sobre niveles hormonales, después de que Hegseth desvelara en septiembre de 2025 un nuevo paquete de estándares para el combate que requerían cumplir con "un estándar masculino", independientemente del género.

"No quiero que mi hijo sirva junto a tropas que no están en forma o en unidades de combate con mujeres que no cumplen con los mismos estándares físicos que los hombres", dijo entonces. Además, la Administración de Estados Unidos derogó una orden ejecutiva firmada por el demócrata Joe Biden que permitía a personas transgénero servir en el Ejército.