EEUU anuncia sanciones contra seis empresas y cuatro personas por la compra de "bienes sensibles" a favor de Irán

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes nuevas sanciones contra seis empresas y cuatro personas por la compra de "bienes sensibles", incluidos componentes electrónicos de origen estadounidense, en favor de las autoridades de Irán.

El Departamento del Tesoro ha indicado que los sancionados participaron en la compra de estos bienes en favor de la empresa iraní Industrias de Comunicación de Irán (ICI), que vincula al Ejército del país y que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos desde 2008 y de la Unión Europea (UE) desde 2010.

Las sanciones contra ICI fueron impuestas debido a que se encuentra bajo control del Ministerio de Defensa y de Logística de las Fuerzas Armadas, organismo encargado de la gestión y coordinación del programa de misiles balísticos de Teherán.

"El régimen iraní utiliza una red global de compañías para hacer avanzar sus capacidades militares desestabilizadoras", ha manifestado el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, quien ha recalcado que "Estados Unidos seguirá adoptando medidas contra los que ayudan a apoyar la militarización del régimen y sus esfuerzos de proliferación".

Las empresas afectadas son Hoda Trading, Proma Industry Co. --con sede en Hong Kong--, DES International Co. --con oficinas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Singapur, China y Taiwán--, Naz Technology Co. --con sede en China--, Soltech Industry Co. --con sede en Brunéi--, y Artin San'at Tabaan Company.

Por su parte, las personas sancionadas son Mohammad Soltanmohammadi, quien cuenta con doble nacionalidad británico-iraní y quien gestiona DES International; Shih Mei Sun, directora de finanzas de esta empresa; Chin Hua Huang, del departamento de ventas de esta compañía; y Mohammad Banihashemi, también empleado de esta empresa.

Las sanciones han sido anunciadas un día después de que el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, Elliott Abrams, subrayara que la Administración de Donald Trump seguirá aplicando medidas contra el país durante las próximas semanas, si bien no las incrementará drásticamente de cara a la salida del poder del actual inquilino de la Casa Blanca.

"Tenemos un programa de sanciones de máxima presión. Esto continuará en noviembre y diciembre, porque no tiene relación con la política y no tiene nada que ver con las elecciones", arguyó, en declaraciones a la prensa israelí durante su visita oficial al país.

"Es la política exterior de Estados Unidos y se fundamenta en la conducta de Irán", dijo, antes de reseñar que "no importa quién sea presidente el 20 de enero, en el sentido de que habrá negociaciones con Irán de todos modos". Sin embargo, reconoció que será "extremadamente difícil" alcanzar un acuerdo con Teherán en los 70 días que le quedan a Trump en el cargo.

Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.