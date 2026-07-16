EEUU aprueba una venta de armamento a Arabia Saudí por valor de unos 1.745 millones de euros

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado una venta de armas por valor de cerca de 2.000 millones de dólares (unos 1.745 millones de euros) en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada en febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán, con nuevos intercambios de ataques en los últimos días a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

Así, ha afirmado en un comunicado que ha aprobado una posible venta militar a Arabia Saudí que implica "sistemas avanzados de armas de precisión y equipos relacionados", con un valor estimado de 1.960 millones de dólares (aproximadamente 1.710 millones de euros).

El departamento ha especificado que Riad "ha pedido comprar hasta 10.000 secciones aire-aire y otras 10.000 secciones aire-tierra de los sistemas avanzados de armas de precisión APKWS-II", incluidas lanzaderas, cabezas explosivas, motores de cohete, equipamiento de apoyo, equipos de lanzamiento y despliegue, piezas de repuesto y documentación técnica, así como formación a su personal para su uso.

"Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región del Golfo (Pérsico)", ha sostenido en su comunicado.

En este sentido, ha explicado que esta venta "mejorará la capacidad de Arabia Saudí para disuadir amenazas actuales y futuras, fortaleciendo su defensa nacional y mejorando la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses y otras fuerzas regionales y de la OTAN".

"Asimismo, incrementará la flota de aeronaves operativas de Arabia Saudí y reforzará su capacidad de autodefensa aire-aire y aire-tierra", ha manifestado, al tiempo que ha hecho hincapié en que las autoridades saudíes "no tendrán dificultades para integrar este equipo y servicios a sus Fuerzas Armadas".

Por otra parte, ha incidido en que esta propuesta de venta "no afectará el equilibrio básico esencial" en Oriente Próximo y en que "no habrá un impacto adverso sobre la capacidad de defensa de Estados Unidos como resultado de la venta", que tendrá como principal contratista a BAE Systems, con sede en New Hampshire.

El comunicado ha sido publicado después de que un portavoz del departamento expresara en declaraciones a Europa Press el "firme apoyo" de Washington a Arabia Saudí ante "la agresión iraní", tras los últimos ataques lanzados por los rebeldes hutíes desde Yemen, que acusaron a Riad de lanzar un ataque contra el aeropuerto de la capital yemení, Saná, a pesar de que fueron las fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente las que reivindicaron la responsabilidad.

Naciones Unidas expresó el lunes su "preocupación" por el "riesgo de una escalada más amplia" después de que los hutíes denunciaran un bombardeo supuestamente ejecutado por el Ejército de Arabia Saudí contra el aeropuerto de Saná, sin informar sobre víctimas, y recalcaran que este hecho supone "una declaración de guerra" y el fin de los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz.

A pesar de que el gobierno reconocido internacionalmente --que tiene su sede en la ciudad de Adén (sur) y cuenta con apoyo de la coalición militar encabezada por Riad-- reivindicó la autoría del ataque y afirmó que el objetivo fue "impedir que un avión iraní aterrizara en territorio yemení", los hutíes respondieron atacando el aeropuerto saudí de Abha.

El repunte de las tensiones tuvo lugar después de que las autoridades yemeníes y los hutíes se acusaran mutuamente de retrasar un intercambio de más de 1.700 presos, previsto para el sábado, tras el acuerdo alcanzado tras la mediación de Naciones Unidas, en el que iba a ser el mayor proceso de excarcelaciones desde el estallido de la guerra en 2015, que ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias del mundo.