EEUU asegura que "el alto el fuego se mantiene" pese a los ataques israelíes en la Franja de Gaza

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este martes que "el alto el fuego se mantiene" a pesar de los ataques llevados a cabo por el Ejército israelí en la Franja de Gaza, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara retomar los bombardeos tras denunciar violaciones del acuerdo por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"El presidente (Donald Trump) logró una paz histórica en Oriente Próximo. El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeños ataques aquí y allá. Sabemos que Hamás o algún otro grupo dentro de Gaza atacó a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Esperamos que los israelíes respondan. Pero creo que la paz se mantendrá a pesar de ello", ha dicho en declaraciones a Fox News.

Por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto de los ataques, si bien Netanyahu les ha ordenado retomar "de inmediato" los ataques en Gaza mientras Hamás ha reiterado su compromiso con el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.