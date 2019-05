EEUU autoriza la venta de armas por 6.000 millones de dólares a Bahréin y Emiratos

Publicado 04/05/2019 23:43:10 CET

WASHINGTON, 4 May. (Reuters/EP) -

El Departamento de Estado norteamericano ha autorizado la venta de armamento por valor de 6.000 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos y Bahéin en tres operaciones diferentes, según ha informado el Pentágono tras notificar al Congreso.

Estos dos países son junto a Arabia Saudí dos de los aliados más improtantes de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico en el intento de Washington de contrarrestar la influencia de Irán. Riad ha conseguido ya la aprobación de la venta del Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD, según sus siglas en inglés).

Además, la notificación al Congreso incluye la autorización de venta a Bahréin de misiles Patriot por 2.480 millones. Concretamente serían 36 Misiles Guiados Mejorados Patriot MIM-104E o GEM-T con capacidad para derribar aviones de combate y misiles de crucero.

Otra notificación incluye la autorización para la venta por 750 millones de armamento de apoyo para la flota bahreiní de aviones de combate F-16 Block 70/F-16V con 32 misiles AIM-9X, 20 misiles AGM-84 Block II Harpoon y 100 bombas GBU-39, entre otros proyectiles.

La tercera notificación autoriza la venta de misiles Patriot a Emiratos por 2.730 millones de dólares: 452 misiles Patriot de Capacidad Avanzada (PAC-3) y material relacionado.

Este tipo de notificaciones informan de la aprobación de la venta, pero no necesariamente tiene que haber un acuerdo ya cerrado. Los principales beneficiarios serían Raytheon Co y Lockheed Martin Co.