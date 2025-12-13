EEUU cancela los programas de reagrupación familiar para ciudadanos de varios países latinoamericanos

Archivo - Coche patrulla del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). - Europa Press/Contacto/Gina M Randazzo - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha anunciado que pondrá fin a los programas de reagrupación familiar para los ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, en un nuevo endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno del presidente Donald Trump.

"El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está acabando con todos los programas de reagrupación familiar (FRP) para extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y sus familiares inmediatos", indica un comunicado emitido por el USCIS.

Bajo estos programas, conocidos como 'parole', los familiares directos de ciudadanos en situación regular en Estados Unidos pueden acceder a un permiso temporal para entrar y residir en el país hasta la regularización de su situación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha justificado la medida por motivos de seguridad al asegurar que estos programas son utilizados por los "delincuentes" como salvoconducto para entrar en el país norteamericano.

"Esta Administración está poniendo fin al abuso del parole, que permitía a extranjeros con una investigación deficiente eludir el proceso tradicional. El parole nunca se concibió para usarse de esta manera, y el DHS está restableciendo su análisis caso por caso, tal como lo pretendía el Congreso. Eliminar los programas FRP es un retorno necesario a políticas de sentido común y a la idea de 'Estados Unidos Primero", reza la nota.

De esta manera, todos los permisos concedidos bajo este programa expirarán el 14 de enero y aquellas personas afectadas deberán abandonar Estados Unidos antes de esa fecha. La única excepción contemplada son los extranjeros que ya están en trámites para conseguir la residencia permanente y todavía no hayan recibido una respuesta, para lo cual tendrán que haber presentado el formulario I-485 antes del 15 de diciembre.

"Si denegamos su Formulario I-485, su período de permiso de residencia condicional finalizará y deberá salir de Estados Unidos de inmediato", ha indicado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Los permisos de trabajo quedarán igualmente invalidados. "Notificaremos a cada extranjero individualmente que el DHS termina su período de parole y revoca su autorización de empleo", han sostenido.