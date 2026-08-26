EEUU celebra la disolución de las FDS en el marco del acuerdo de integración con las autoridades sirias

Archivo - El enviado de Trump para Siria, Tom Barrack (izq.) y el presidente de Siria, Ahmed al Shara, reunidos en Turquía en 2025 - TOM BARRACK / X - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, ha celebrado este martes la "absolutamente histórica" disolución de las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) como parte del acuerdo de integración firmado a finales de enero con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, lo que "permite que un socio firme se integre en un marco nacional".

"Absolutamente histórico. El Plan para Oriente Próximo del presidente de Estados Unidos (Donald Trump) permite que un socio firme se integre en un marco nacional, y así se forja una Siria unida para todos", ha declarado Barrack en redes sociales.

En la misma publicación, el diplomático norteamericano ha ensalzado el "visionario liderazgo" de Trump al "allanar el camino para la integración ordenada de las Fuerzas Democráticas Sirias en las instituciones estatales sirias, transformando las divisiones del pasado en una alianza duradera y devolviendo al pueblo sirio la oportunidad de construir su futuro común".

Por otra parte, ha ensalzado "el reconocimiento del idioma kurdo en la educación", una máxima que el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, ha reivindicado al anunciar horas antes la disolución de la milicia.

Asimismo, Barrack ha destacado "la asignación de funciones sustanciales a nuestros valiosos socios Mazloum Abdi e Ilham Ahmad (alto cargo de la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, AANES) dentro del Gobierno sirio", una medida que "rinde el debido homenaje a su liderazgo, a los sacrificios de nuestros socios kurdos y a la contribución constructiva que han hecho a la estabilidad regional".

"Así es como luce la verdadera integración: no hay vencedores ni vencidos, sino antiguos socios con diferentes puntos de vista que elaboran una solución diplomática para fortalecer la nación soberana de Siria", ha manifestado el embajador estadounidense, que ha concluido su mensaje con la frase "Un Ejército, un Gobierno, un Estado".

Si bien el pacto de catorce puntos alcanzado en enero --con mediación de Estados Unidos-- incluía el nombramiento de kurdos al frente de diversos cargos, hasta ahora no ha trascendido de manera oficial la asignación en el Ejecutivo de Al Shara de ningún dirigente de la paralela administración regional.

No obstante, la agencia de noticias kurda Hawar ha apuntado, citando fuentes, a una propuesta de Damasco para que Abdi ocupe el cargo de asesor de asuntos kurdos dentro de la Presidencia siria y para que Ahmed asuma un cargo de alto nivel en el Gobierno de transición sirio.