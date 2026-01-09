EEUU compromete una ayuda de casi 40 millones de euros para estabilizar la frontera entre Tailandia y Camboya

Un proyectil de artillería disparado por Tailandia durante el conflicto con Camboya, a 20 de diciembre de 2025 - Adryel Talamantes/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha comprometido una ayuda de 45 millones de dólares (unos 38 millones de euros) para estabilizar la frontera entre Tailandia y Camboya en medio de la tensa calma reinante tras el último conflicto entre ambos países y ha llegado incluso a ofrecerse a participar en la comisión bilateral de paz, aunque ha expresado su preferencia de que las autoridades camboyanas y tailandesas protagonicen los esfuerzos para terminar de desactivar la situación.

Así se lo ha hecho saber el subsecretario de Estado estadounidense para el Pacífico y Asia Oriental, Michael George DeSombre, en rueda de prensa dentro de su visita a ambos países, en situación de relativo alto el fuego desde el pasado 27 de diciembre porque, desde entonces, se han cruzado acusaciones mutuas de nuevos ataques.

La ayuda comprometida por Washington estará destinada específicamente a "la recuperación de las comunidades y la asistencia a las personas desplazadas, operaciones de limpieza de municiones sin detonar e iniciativas que ayuden a ambos países a combatir contra las estafas y el narcotráfico" en la frontera, según un comunicado anexo.

DeSombre se ha declarado listo para "brindar el respaldo necesario" a la comisión transfronteriza pero "entendemos que esta situación tiene que ser resuelta de manera bilateral por ambos países, y estamos seguros de que van a conseguirlo", según declaraciones recogidas por la radiotelevisión tailandesa PBS.

Tailandia, cabe recordar, celebrará elecciones en febrero y a este respecto el subsecretario de Estado espera que las nuevas autoridades tailandesas mantenga su compromiso con los acuerdos en vigor con Camboya.