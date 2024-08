EEUU condena el último ataque de colonos "criminales" en Cisjordania

Francia, Reino Unido, Alemania y Naciones Unidas se suman a la repulsa y exigen a Israel que procese a los responsables

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos se han sumado a las condenas por el ataque perpetrado el jueves por colonos israelíes en la localidad cisjordana de Jit, obra de "criminales" en palabras del embajador norteamericano en Israel, Jack Lew, que se ha mostrado "consternado".

"Estos ataques deben parar y los criminales tienen que rendir cuentas", ha reclamado Lew en un mensaje publicado en redes sociales, horas después de que se confirmase la muerte de un joven palestino por heridas de bala. Los colonos incendiaron también varias viviendas.

El Ejército israelí ha confirmado la detención de una persona por su presunta relación con estos incidentes y ha anunciado una investigación conjunta con el Shin Bet, la agencia de Inteligencia de Israel, y la Policía. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha subrayado también que "se toma en serio" estos ataques y ha prometido perseguir a los responsables.

La Autoridad Palestina, sin embargo, ha puesto en duda este compromiso ante lo que considera un "terrorismo de Estado organizado". Su Ministerio de Exteriores ha reclamado en un comunicado "la imposición de sanciones disuasorias contra el sistema colonial racista, el desmantelamiento de las milicias terroristas y el persecución de sus miembros".

En este sentido, ha señalado que lo ocurrido el jueves en Jit fue un ataque intencionado perpetrado por unas cien personas que no habrían actuado en ningún caso si no se sintiesen protegidos por el Gobierno de Netanyahu y, en particular, por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Francia y Alemania se han sumado en las últimas horas a las condenas internacionales. "La repetición y la violencia de estos ataques, que no hacen más que aumentar", lamenta el Ministerio de Exteriores francés, "revelan el clima de impunidad en el que se desarrollan las acciones de los colonos violentos".

"Francia llama a Israel a tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para proteger a la población palestina y perseguir a los autores de estos crímenes atroces. Francia ha adoptado sanciones contra los colonos israelíes culpables de violencia contra los civiles palestinos en Cisjordania, y seguirá haciéndolo y movilizando a la Unión Europea en este sentido mientras no cesen estos actos", ha añadido.

El titular del departamento, Stéphane Séjourné, se encuentra ahora mismo en Jerusalén, acompañado de su homólogo británico David Lammy. Ambos han lanzado una repulsa al unísono contra el ataque, que Séjourné condenó también como una acción "inaceptable" que pone en peligro el proceso de negociaciones para poner fin al conflicto en Gaza.

Lammy condenó igualmente las "abominables escenas" de la pasada noche en la localidad, escenario de "incendios en edificios, lanzamientos de cócteles molotov contra automóviles, de disturbios generalizados y de persecuciones a personas para sacarlas de sus hogares".

El Ministerio de Exteriores alemán, por su parte, avisa a Israel de que "los palestinos tienen derecho a vivir en condiciones de seguridad" y que, por lo tanto, "tiene la obligación de proteger a los palestinos en Cisjordania, poner fin a estos ataques y procesar a los autores", ha hecho saber en un comunicado publicado en la red social X.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha calificado directamente como "espantoso" lo ocurrido ayer en Jit. "Lo que es sorprendente e importante recordar es que no fue un ataque aislado y es la consecuencia directa de la política de asentamientos de Israel en Cisjordania", ha hecho saber en rueda de prensa.

En la misma comparecencia, la portavoz ha acusado al Gobierno israelí de efectuar un ejercicio de permisividad. "En general, estamos viendo una completa impunidad en esta clase de ataques", ha lamentado.