EEUU defiende el derecho de Israel a establecer relaciones diplomáticas con cualquier entidad soberana

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha defendido este lunes ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el derecho de Israel a establecer relaciones diplomáticas con cualquier entidad soberana tras su reconocimiento de la región semiautónoma de Somalilandia como un Estado independiente.

"Israel tiene el mismo derecho a mantener relaciones diplomáticas que cualquier otro Estado soberano", ha expresado la representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, recordando que cuando varios países tomaron la "decisión unilateral de reconocer al Estado palestino" no se convocó "ninguna reunión de emergencia".

Bruce ha señalado así la aparente "doble moral" del Consejo y ha criticado que este tipo de enfoque distrae al organismo de "su misión de mantener la paz y la seguridad internacionales". Asimismo, ha reiterado que "no ha habido ningún cambio en la política estadounidense" y que no hay anuncios sobre un posible reconocimiento de Somalilandia por parte de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante el fin de semana que no se sumará de momento al reconocimiento de la independencia del estado separatista somalí de Somalilandia, si bien no se ha cerrado a reconocer en otro momento al territorio y se ha emplazado a estudiar la cuestión.

Cabe destacar que en unos pocos días, el 1 de enero de 2026, Somalia --cuyo Parlamento calificó de "nulo" el reconocimiento por parte de Israel-- asumirá la Presidencia rotatoria de un mes de este organismo de Naciones Unidas.

La decisión de Israel, criticada en cascada por la comunidad internacional, ha sido sin embargo aplaudida por las autoridades de Somalilandia, cuya capital, Hargueisa, acogió el viernes diversas muestras de alegría y concentraciones para celebrar este paso en las que diversos participantes ondearon banderas israelíes.

El estado separatista actual declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora. Israel ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad: fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia en plena desconexión colonial.