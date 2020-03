EEUU denuncia los últimos ataques de los talibán, que "no actúan de buena fe"

Gobierno afgano y talibán reconocen un descenso de la violencia por el coronavirus

El comandante del Mando Centro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el general Kenneth F. McKenzie Jr., ha señalado que los ataques de los talibán siguien siendo demasiados y ha advertido de que habrá una respuesta afgana si no cesan en un plazo de dos o tres días. En ese sentido, ha señalado que los insurgentes islamistas "no actúan dee buena fe".

"Los ataques de los talibán no son contra las fuerzas de la cualicón. No suelen ser en ciudades y no son contra las bases. Son contra controles y lugares aislados de todo Afganistán. Este nivel de ataques, a mi juicio, no concuerda con el de un grupo que quiere ser un socio justo y fiable", ha afirmado McKenzie en rueda de prensa recogida por la agencia de noticias afgana Jaama Press.

"Son demasiados ataques y hemos notado que si no se reducen en dos o tres días, los afganos va a empezar a responder", ha añdido. "El Gobierno afgano ha actuado con mucha contención en la respuesta a los ataques talibán", ha remachado.

McKenzie se ha cuestionado además si estos ataques son parte de la estrategia del grupo o si "hay un grupo escindido". "Seguimos evaluándolo", ha indicado. "Si es una orden de la dirección, evidentemente no es bueno porque demuestra que no están actuando de buena fe", ha argumentado.

El comandante del CENTCOM ha confirmado además la retirada hasta los 8.600 efectivos conforme a lo pactado con los talibán. "Os adelanto que llegaremos a ese nivel a mediados de este verano", ha explicado.

Sin embargo, tanto los talibán como el Gobierno afgano han reconocido una caída de la violencia, debido principalmente al coronavirus, del que se han confirmado ya 16 casos. El Ministerio del Interior ha informado de que sábado se han producido 16 ataques, mientras que el viernes se produjeron 95 incidentes.

El 2 de marzo, dos días después de firmar el acuerdo de paz con Estados Unidos, los talibán anunciaron la reanudación de su campaña de ataques contra las fuerzas de seguridad afganas y reclamaron al Gobierno de Kabul que aceptara el intercambio de presos que aparece en el acuerdo de Doha. El intercambio incluido en ese texto contempla la liberación de 5.000 presos talibán a cambio de la entrega de 1.000 agentes de las fuerzas de seguridad afganas, pero éste aún no se ha producido.