EEUU eleva a más de 90 los buques intervenidos en el marco de su bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz

Un militar estadounidense a bordo del 'USS John Paul Jones' en el estrecho de Ormuz - CENTCOM

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha elevado a más de 90 los buques contra los que ha intervenido en el marco de su bloqueo en el estrecho de Ormuz, incluidos 87 que han sido "redirigidos" en la zona, en medio del conflicto abierto con Irán tras la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra el país asiático.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en un breve mensaje en redes sociales que el cerco "en aguas regionales" ha permitido hasta la fecha "redirigir 87 buques comerciales, inmovilizar tres y abordar dos" de cara a "garantizar el cumplimiento total del bloqueo".

Washington impuso el bloqueo como respuesta a las restricciones a la navegación en la zona aplicadas por Irán tras la citada ofensiva. Durante los últimos días, las partes han intercambiado ataques, en pleno estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.