EEUU estudia una contribución económica árabe a la campaña militar contra Irán

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha indicado este lunes que está estudiando opciones para una posible aportación económica de los países árabes a la campaña militar contra Irán lanzada el pasado 28 de febrero.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sido interrogada por la posibilidad de un apoyo económico de los países árabes. "Bueno. Creo que es algo que le interesaría bastante plantear al presidente. No me voy a adelantar al presidente en ese tema, pero ciertamente es una idea que sé que está... de lo que le vais a oír hablar", ha apuntado.

El periodista le había planteado a Leavitt la cuestión de quién estaba sufragando el coste de la guerra y si los países árabes iban a contribuir.

Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Bahréin, todos aliados de Estados Unidos, están sufriendo las represalias de Irán en forma de lanzamiento de proyectiles desde el inicio de los bombardeos estadounidenses.