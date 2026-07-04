EEUU exige a Nicaragua la liberación de los ocho familiares del fallecido líder indígena Brooklyn Rivera

Archivo - Bandera de Nicaragua - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha exigido este jueves al Gobierno de Nicaragua la liberación "inmediata e incondicional" de ocho familiares del líder indígena Brooklyn Rivera, fallecido el pasado 30 de mayo bajo custodia de las autoridades nicaragüenses.

La Casa Blanca ha recordado que "la dictadura Murillo-Ortega permitió" que Rivera, exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente del partido Yatama, "muriera bajo su custodia" tras permanecer en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023.

"La dictadura Murillo-Ortega permitió que Brooklyn Rivera muriera bajo su custodia, y continúa deteniendo a ocho personas simplemente por pedir que sus restos fueran devueltos a su familia y a su comunidad", ha afirmado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos en una publicación en sus redes sociales.

En un primer momento, seis familiares de Rivera fueron detenidos un día después del fallecimiento cuando viajaban desde la localidad de Bilwi hacia la capital, Managua, para reclamar el cadáver del fallecido líder bajo custodia policial. Días después, dos familiares más fueron detenidos acusados de haber permitido la fuga de un hijo de Rivera.

El líder indígena murió bajo custodia de las autoridades de Nicaragua en un hospital de la capital, Managua, al que fue trasladado a causa del grave deterioro de su estado de salud durante sus últimos días, en medio de denuncias de organizaciones internacionales que acusaban al Gobierno de "desaparición forzosa" desde su detención en septiembre de 2023.

EEUU Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DENUNCIAN EL PAPEL DE NICARAGUA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte de Rivera y recalcó que el político "se encontraba en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023 y era beneficiario de medidas cautelares de la Comisión y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Por su parte, Washington acusó a Nicaragua en febrero de 2025 de ser "enemigos de la humanidad" y afirmó que Nicaragua se había "convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (ejercida por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo) que ha tratado de eliminar todo lo que pueda amenazar al poder del régimen", a través de su secretario de Estado, Marco Rubio.

Su vicesecretario, Christopher Landau, matizó hace un mes que "Rivera falleció como preso del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada" y aseguró que "Estados Unidos se solidariza con quienes, como Brooklyn, luchan por una Nicaragua libre".