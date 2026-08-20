EEUU felicita a Hichilema por su reelección como presidente de Zambia

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, durante la jornada electoral. - Europa Press/Contacto/Martin Mbangweta

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Zambia ha felicitado este jueves al presidente Hakainde Hichilema tras su reelección con más del 60% de los votos, pese a las críticas por la detención figuras opositoras en el contexto del proceso electoral.

"Estados Unidos felicita al presidente Hichilema por su reelección. Durante 62 años, Estados Unidos y Zambia han construido una sólida y duradera asociación. Esperamos con interés continuar nuestro trabajo con la administración del presidente Hichilema y el pueblo zambiano para avanzar en la prosperidad económica compartida, la paz y la seguridad regional, y la salud global", ha indicado la legación estadounidense en Lusaka.

Hichilema ha revalidado su mandado por cinco años más, aupado por la producción récord de cobre sobre el continente africano y la revalorización de su moneda, el kwacha zambiano.

En todo caso las elecciones han estado marcadas por la violencia política que llevó incluso a la Comisión Electoral del país a suspender temporalmente el recuento. Según denunció la institución electoral la violencia se dirigió "contra el personal electoral" provocando el "robo de papeletas marcadas en las urnas".

Hichilema llegó al poder en 2021 en su quinto intento de llegar al poder, aprovechando el deterioro de la imagen de Edgar Lungu, anterior mandatario, por la crisis económica y social en Zambia, agravada por la pandemia de coronavirus.