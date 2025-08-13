EEUU levanta temporalmente las sanciones a operaciones relacionadas con la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y de su homólogo estadounidense, Donald Trump - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades estadounidenses han levantado este miércoles y de forma temporal las sanciones a las transacciones financieras necesarias para la celebración de la cumbre en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

La Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro ha indicado que esta autorización estará vigente hasta las 00.01 horas (6.01 hora peninsular española) del 20 de agosto, según reza la licencia.

El documento establece que este permiso "no autoriza el desbloqueo o liberación de cualquier propiedad bloqueada o inmovilizada" ni el resto de transacciones prohibidas por cualquier otra orden ejecutiva, a excepción de lo autorizado temporalmente.

Trump y Putin se reunirán este viernes en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, para abordar la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. Ante este encuentro, los líderes europeos han pedido durante la jornada al inquilino de la Casa Blanca un alto el fuego.