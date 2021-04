EEUU y Marruecos evitan hablar sobre el Sáhara Occidental en su última conversación telefónica

Rabat enumero los "elogios" dedicados por Blinken al rey Mohamed VI

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha mantenido este viernes un encuentro telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, en el que no se ha tratado la situación del Sáhara Occidental, evitando así abordar el reconocimiento de la soberanía de Rabat sobre la antigua colonia española que hizo el expresidente Donald Trump.

De acuerdo con el comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, Blinken ha destacado la "duradera" y "beneficiosa" relación bilateral que ambos países mantienen desde hace décadas y ha celebrado "los pasos de Marruecos para mejorar las relaciones con Israel", las cuales "traerán beneficios a largo plazo".

"Hablaron de oportunidades para incrementar la cooperación en África para promover la prosperidad económica y la estabilidad y el Secretario destacó el papel clave de Marruecos en el fomento de la estabilidad en el Sahel y Libia", ha explicado Price en un comunicado en el que no se ha hecho mención alguna a la situación en el Sáhara Occidental.

El 10 de diciembre de 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movió el tablero político en el Magreb en apoyo a Rabat y reconoció la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental.

La actual Administración de Joe Biden aún no se ha pronunciado con claridad sobre este asunto, aunque esta última conversación con Marruecos, de la que no hay constancia de que se haya abordado nada al respecto, hace prever que en Washington no tiene previsto revertir la acción de Trump que tan "profunda gratitud" le hizo sentir a Mohamed VI.

No obstante, Washington si ha aplaudido las "las reformas de gran alcance del rey Mohamed VI durante las últimas dos décadas" y ha animado a las autoridades marroquíes a continuar con esta dinámica y "reafirmar su compromiso de proteger y promover los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".

Además, por último, Blinken, "ha elogiado el liderazgo del rey Mohamed VI en la lucha contra el cambio climático y la inversión en energías renovables y alentó a Marruecos a ayudar a promover el crecimiento y el desarrollo económicos ecológicos en África".

Por su parte, Marruecos confía en que la relación entre Mohammed VI y Biden experimento un "fuerte impulso", ya que comparten "valores, intereses y un deseo común por trabajar por la paz y la estabilidad de la región".

El comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí ha hecho un repaso de los "elogios" que Blinken ha dedicado al monarca, en especial por "el papel estabilizador que desempeña Marruecos en una región marcado por las turbulencias" y por ser "pionero en el advenimiento de una paz duradera en Oriente Próximo".