EEUU no descarta un desarme parcial de Hamás si conserva solo armamento que no "amenace" a Israel en el futuro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no ha descartado este viernes un desarme parcial del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) si la milicia palestina entrega su armamento pesado y conserva solo aquellas armas más ligeras que no supongan una "amenaza" para la seguridad de Israel en el futuro.

"Me gustaría que nos enfocáramos en el tipo de armamento y capacidades que Hamás necesitaría para amenazar o atacar a Israel como base para el desarme. Porque no habrá paz si dentro de dos años Hamás lanza cohetes, mata israelíes o comete, Dios no lo quiera, otro 7 de octubre", ha señalado en declaraciones a la prensa.

En este sentido, ha reiterado que no se podrá convencer a nadie de "invertir en Gaza" si existe la posibilidad de que haya otra guerra en dos o tres años. "¿Quién va a invertir en reconstruir un lugar que será destruido nuevamente en una guerra futura?", se ha preguntado.

Rubio, quien ha asegurado que el desarme es "crucial", ha explicado que estas cuestiones deberán ser tratadas por los equipos técnicos en las negociaciones. "Tendría que ser algo que estén dispuestos a aceptar, algo que nuestros socios puedan presionar para que acepten. También tiene que ser algo con lo que Israel esté de acuerdo", ha argüido.

Así, ha indicado que es necesario "tiempo" para dialogar y que ambas partes estén de acuerdo al respecto. "No puede existir un Hamás que amenace a Israel en el futuro. Si pueden hacerlo, no habrá paz, así que ese es el objetivo", ha zanjado.

El pacto alcanzado en octubre llevó aparejado un alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre --pero marcado por los bombardeos casi diarios por parte de Israel, que alega que actúa contra "terroristas"--, y la entrega de rehenes vivos y muertos por parte de Hamás, a excepción de uno, cuyo cuerpo sigue sin ser hallado en el enclave.

La segunda fase, que aún no ha sido puesta en marcha, contempla la creación de una autoridad temporal que estará encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y tendrá como tarea supervisar la situación y de una fuerza de seguridad internacional en la que se espera que participen varios países.

Esta fuerza tendrá como objetivo garantizar el proceso de desmilitarización de la Franja, incluyendo la destrucción y prevención de reconstruir la infraestructura militar del grupo, así como el desmantelamiento de armas de grupos armados no estatales.