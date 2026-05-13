EEUU ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional a Cuba por valor de más de 85 millones de euros

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a ofrecer este miércoles una ayuda humanitaria adicional valorada en 100 millones de dólares (poco más de 85 millones de euros) para Cuba, mientras las autoridades de la isla denuncian que la crisis que atraviesa el país es fruto de la "guerra económica" y el bloqueo energético impuestos desde Washignton.

Así lo ha dado a conocer el Departamento de Estado en un comunicado en el que que "reafirma públicamente (su) generosa oferta" e incide en que se trata de una ayuda "directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza".

"La decisión de aceptar nuestra oferta de ayuda o denegar una asistencia vital que salva vidas recae en el régimen cubano, que, en última instancia, deberá rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de una ayuda fundamental", ha señalado la cartera diplomática estadounidense.

El organismo dirigido por Marco Rubio, que ha asegurado que su intención es seguir "buscando reformas significativas del sistema comunista cubano", ha criticado que La Habana "se niega a permitir" que sean las autoridades de Estados Unidos quienes presten una ayuda que los cubanos necesitan "desesperadamente debido a los fracasos del corrupto régimen cubano".

El Departamento ha considerado que el Gobierno del país caribeño "solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza", antes de recordar que la ayuda que ofrece Washington también incluye "apoyo a un servicio de internet por satélite gratuito y rápido".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha defendido en sus redes sociales que, pese a "las cruentas medidas de asfixia económica y energética que Estados Unidos ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un estado fallido".

"La crisis que nos atenaza es fruto de la severa guerra económica que nos imponen y de la persecución energética", ha señalado, antes de apuntar a posibles cortes en el suministro eléctrico durante la jornada. "Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que Estados Unids somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible", ha declarado al respecto.

El mandatario ha achacado el bloqueo de combustible impuesto por la Administración de Donald Trump al hecho de que las distintas autoridades estadounidenses no han podido "destruir la Revolución". "Lo que los voceros del régimen estadounidense tratan de mostrar al mundo como consecuencia directa de una mala gestión del Gobierno cubano, es en realidad el resultado de un perverso plan que pretende llevar a niveles extremos las carencias y dificultades del pueblo", ha considerado.

Con todo, Díaz-Canel ha reiterado que están "dispuestos siempre al diálogo en igualdad de condiciones" con el país norteamericano.