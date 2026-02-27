EEUU ofrece recompensas de unos 4,2 millones de euros por dos "jefes de plaza" del Cártel de Sinaloa en México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en la capital de Eslovaquia, Bratislava, en febrero de 2026 (archivo) - Jakub Kotian/TASR/dpa

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de dólares (alrededor de 4,23 millones de euros) por información que permita detener o condenar a dos personas a las que describe como "jefes de plaza" del Cártel de Sinaloa en el estado mexicano de Tijuana.

La Oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) ha indicado que estas recompensas, de hasta cinco millones de dólares cada una, afectan a información sobre René Arzate García, alias 'la Rana', y su hermano, Alfonso Arzate García, alias 'Aquiles'.

"Estas recompensas se ofrecen en coordinación con la División de San Diego de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de California, en un esfuerzo unificado para llevar a los hermanos Arzate García ante la justicia", ha manifestado el viceportavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott.

Así, ha destacado que "según la DEA, René y Alfonso Arzate García han controlado de manera conjunta la plaza de Tijuana del Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años, manteniendo autoridad a través de violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, que incluye corrupción política y policial".

"A pesar de los conflictos en curso, continúan administrando este crítico corredor de narcotráfico, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cartel, incluyendo el mortífero tráfico de fentanilo ilícito, designado por la Administración Trump como un arma de destrucción masiva, hacia las comunidades estadounidenses", ha explicado.

Pigott, que ha recordado que Estados Unidos designó en 2025 al cártel como una organización terrorista, ha subrayado que los hermanos Arzate García están acusados desde 2014 por un tribunal de California de delitos de tráfico de drogas, por lo que están considerados como "fugitivos" desde hace más de una década. Asimismo, ha destacado que ambos fueron sancionados en agosto de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La oferta de recompensas ha sido publicada el mismo día en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado una nueva acusación contra 'La Rana', en este caso por "narcoterrorismo", "conducir una empresa criminal", "dar apoyo material a una organización terrorista extranjera", "participar en una conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana", y "blanqueo de dinero".