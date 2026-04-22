EEUU pide a sus nacionales en Irán que salgan del país tras la reapertura parcial del espacio aéreo

Archivo - Imagen de archivo del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han pedido a sus nacionales que siguen en Irán que abandonen el país tras la reapertura parcial del espacio aéreo este martes.

"A fecha de 21 de abril, el espacio aéreo de Irán se ha reabierto parcialmente. Los ciudadanos estadounidenses deben salir de Irán ahora, seguir los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones y consultar con aerolíneas comerciales para obtener información adicional sobre vuelos fuera de Irán", ha indicado en un mensaje el Departamento de Estado estadounidense.

Igualmente, la cartera apunta a la vía terrestre para salir hacia Armenia, Azerbaiyán, Turquía y Turkmenistán, pero pide evitar los viajes a Afganistán, Irak, así como la zona fronteriza con Pakistán.

Según alerta el Departamento de Estado, Teherán puede "impedir la salida de ciudadanos estadounidenses" o "cobrar una 'tasa de salida' por abandonar el país", por lo que pide a los ciudadanos con doble nacionalidad que salgan usando pasaportes iraníes.

Las autoridades de Aviación Civil de Irán anunciaron el pasado fin de semana la reapertura parcial del espacio aéreo, que permanecía clausurado después de la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero.