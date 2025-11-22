EEUU pide a los operadores de vuelos comerciales "extremar la precaución" en Venezuela por seguridad

Publicado: sábado, 22 noviembre 2025 1:00

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta a los operadores de vuelo del país para "extremar la precaución" de las aeronaves que sobrevuelen Venezuela por posibles problemas de interferencias y seguridad en medio de la escalada de tensión entre ambos países y el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en zonas cercanas al país latinoamericano.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores", ha indicado el organismo estadounidense en un comunicado.

La FAA ha apuntado que desde septiembre han registrado un aumento de las interferencias en el país y una mayor actividad militar por parte del Estado venezolano. Aunque por el momento han asegurado que Venezuela no ha manifestado la intención de atacar a aviones civiles, han advertido de su capacidad militar para llevar a acabo ataques de este tipo.

"Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles, además del riesgo potencial a baja altitud que representan los sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y la artillería antiaérea", reza la nota.

En este sentido, varios aviones habrían notificado a la FAA recientemente problemas relacionados con interferencias mientras se encontraban sobrevolando el espacio aéreo venezolano. "En algunos casos, provocó efectos persistentes durante todo el vuelo", ha advertido.

"Los inhibidores y suplantadores de GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) pueden afectar a las aeronaves hasta 250 millas náuticas y pueden impactar una amplia variedad de equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad a bordo", han afirmado.

El organismo mantendrá la vigilancia en la región y han sostenido que llevarán a cabo las medidas "necesarias" para defender la seguridad de los vuelos.

Estados Unidos ha estado bombardeando supuestas embarcaciones que transportaban droga en la región del Caribe y el Pacífico --tachadas de ejecuciones extrajudiciales por Naciones Unidas y numerosas organizaciones humanitarias-- y ha intensificado su presencia militar en la zona con la operación 'Lanza del Sur', incluido el despliegue del portaaviones 'USS Gerald Ford' --el más grande de la Armada estadounidense.

El Gobierno liderado por Donald Trump ha acusado a las autoridades venezolanas de tener vínculos con el Cártel de los Soles --banda criminal relacionada con el narcotráfico-- y ha anunciado que declarará a este grupo como organización terrorista extranjera el próximo 24 de noviembre.

