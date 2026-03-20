EEUU reivindica un "ataque letal" contra una supuesta narcolancha en el este del Pacífico

Archivo - El general Francis Donovan, comandante del Mando Sur del Ejército de EEUU. - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos ha informado este viernes de un "ataque letal" lanzado en la víspera contra una narcolancha que "navegaba por rutas conocidas del narcotráfico en el este del Pacífico", y, aunque no ha informado de las víctimas, mortales ha señalado que al menos tres "narcoterroristas" han logrado sobrevivir.

El ataque ha sido lanzado el jueves bajo la dirección del comandante del Mando Sur, el general Francis L. Donovan, contra una "embarcación de bajo perfil" operada por "organizaciones terroristas designadas", sin precisar de cual se trata.

"La Inteligencia confirmó que la embarcación navegaba por rutas conocidas del narcotráfico en el este del Pacífico y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas sobrevivieron al ataque", ha dicho, avisando acto seguido a la Guardia Costera para que pudiera dar con ellos.

El breve comunicado, difundido por sus redes sociales, finaliza destacando que ningún agente o miembro del personal estadounidense resultó herido.

Estos ataques forman parte de la operación 'Lanza del Sur' iniciada por Washington en septiembre del pasado año presuntamente contra el narcotráfico y que ha causado la muerte de más de un centenar de personas.