EEUU restringe la entrada a miembros del Gobierno sursudanés por dejar al país "al borde de la guerra"

Archivo - El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir - Europa Press/Contacto/Jin Liangkuai - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de restricciones de visado a miembros del Gobierno de transición de Sudán del Sur, presidido por Salva Kiir, a los que acusa de obstaculizar la aplicación del alto el fuego alcanzado en 2018 y sustraer fondos de ayuda exterior, llevando al país "al borde de la guerra total".

El Departamento de Estado ha indicado en un comunicado que "está tomando medidas para restricciones de visado a los miembros del Gobierno de transición de Sudán del Sur", quienes "han socavado la paz" y "avivado el conflicto" en el país africano.

La cartera diplomática, que no ha precisado número ni identidad de los afectados por esta decisión, ha asegurado que el Ejecutivo sursudanés "lleva años obstaculizando la aplicación del Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en República de Sudán del Sur (R-ARCSS)", alcanzado durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, el Departamento ha acusado a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), controladas por el presidente Kiir, de haber efectuado "una ofensiva militar en el norte del estado de Jonglei", provocando el desplazamiento de 300.000 personas y creando las condiciones para una "posible hambruna en gran parte" del país.

"También ha habido informes fiables de violaciones y abusos de Derechos Humanos, así como de asesinatos por motivos étnicos contra el pueblo nuer", ha agregado.

Por otra parte, la cartera dirigida por Marco Rubio ha apuntado a funcionarios y entidades "corruptos" --citando únicamente a 'Crawford Capital, Ltd.'-- a quienes señala por haber "desviado fondos del Tesoro de Sudán del Sur y sustraído fondos de ayuda exterior destinados a apoyar al pueblo sursudanés".

Todo ello ha dejado al país nacido tras un referéndum de autodeterminación en 2011 "al borde de una vuelta a la guerra total", ha alertado el Departamento, que ha reafirmado su apoyo al pueblo sursudanés, "que desea vivir en paz y dignidad".

"Seguiremos utilizando todos los medios a nuestro alcance para sacar a la luz y promover la rendición de cuentas de los miembros del Gobierno de Transición, los funcionarios de las SSPDF y otras personas que roban al pueblo de Sudán del Sur y amenazan la paz", ha aseverado.