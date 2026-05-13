EEUU restringirá los visados de trece personas cercanas a la empresa KS International Traders, radicada en India

Archivo - Se muestra Defent One, un dispositivo para la detección de fentanilo, durante la capacitación de trabajadores sociales el martes 30 de diciembre de 2025 en las oficinas del Grupo de Trabajo contra la Heroína y los Opioides del Lado Oeste - Europa Press/Contacto/Brian Cassella - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado un paquete de medidas para imponer restricciones a los visados de trece personas señaladas por ser, según Washington, "socios comerciales cercanos de KS International Traders y su propietario", una empresa que "generó ingresos mediante el tráfico de fentanilo ilícito".

De este modo, la cartera liderada por Marco Rubio ha anunciado medidas para imponer "restricciones de visa a trece personas que son socios comerciales cercanos de KS International Traders y su propietario", reza el comunicado del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, que alega que "KS International Traders ha generado ingresos mediante el tráfico de fentanilo ilícito, sustancia que el presidente Trump designó como arma de destrucción masiva".

"El fentanilo ilícito está cobrándose demasiadas vidas en Estados Unidos", ha alertado el portavoz adjunto, que asegura que "farmacias en línea autorizadas, como KS International Traders, con sede en India, han vendido cientos de miles de pastillas falsificadas con receta médica, adulteradas con fentanilo ilícito, a víctimas desprevenidas en todo el país, causando estragos en familias y comunidades a nivel nacional".

La medida, ha defendido Pigott, "subraya el compromiso compartido y duradero de Estados Unidos e India para desmantelar las organizaciones de narcotráfico y desarticular las redes de tráfico que perjudican a los estadounidenses". En esta línea, ha advertido que "quienes sean cómplices del envenenamiento de ciudadanos estadounidenses tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos".