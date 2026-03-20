EEUU retira las sanciones contra otros dos ciudadanos rusos

Archivo - Bandera de Rusia. - Joerg Carstensen/Dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes el levantamiento de las sanciones impuestas contra otros dos ciudadanos rusos, días después de que retirara este tipo de medidas contra otras tres personas y tres entidades vinculadas a Rusia.

"Se han eliminado las siguientes personas de la lista de ciudadanos especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro: Yuri Korzhavin y Lidia Korzhavina", ha indicado en un comunicado en el que ha confirmado que ambos son rusos.

La medida llega tan solo una semana después de que Estados Unidos anunciara una retirada parcial de las sanciones contra el crudo ruso a medida que aumentan los precios del barril de Brent en pleno aumento de la tensión en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.