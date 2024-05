EEUU sanciona a cuatro entidades y un individuo en represalia por el programa de drones de Irán

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de sanciones contra cuatro entidades y un individuo, el director de la Organización de Industrias de Aviación de Irán, en represalia por el programa de drones y misiles de Teherán.

"Las acciones de hoy refuerzan nuestro compromiso de interrumpir la producción y proliferación de drones letales iraníes que siguen siendo usados por Rusia contra Ucrania y por los proxies regionales terroristas contra nuestras tropas", ha dicho el secretario adjunto del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

Asimismo, ha resaltado en un comunicado que el Departamento del Tesoro seguirá imponiendo "costes a aquellos que busquen adquirir los componentes que Irán necesita para su programa de drones y permitir el envío de estas armas a actores desestabilizadores".

En concreto, las sanciones afectan a la empresa Rayan Fan Kav Andish Co., así como a sus subsidiarias --Fanavarihaye Hava Pishran Sazeh Sepehr Co. y Mersad Mohajer Co.-- y a la compañía Kish Mechatronics Co., todas ellas con sede en Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros también ha sancionado al director de la Organización de Industrias de Aviación de Irán (IAIO), una subsidiaria del Ministerio de Defensa iraní que supervisa a los fabricantes de drones Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) y Qods Aviation Industries (QAI).

Según la Administración Biden, el director de la IAIO, Afshin Jayé Fard, supervisa los esfuerzos del Ministerio para producir vehículos aéreos no tripulados y misiles, mientras que también promociona la innovación con respecto a su programa de drones.