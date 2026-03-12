EEUU sanciona a cuatro ONG por financiar "directamente" al ala militar de Hamás

Archivo - Militantes de Hamás en la Franja de Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones contra cuatro ONG por financiar "directamente" a las Brigadas Ezzedin al Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y permitir que sigan llevando a cabo "operaciones terroristas".

"Hamás sigue financiando su ala militar explotando a organizaciones benéficas falsas para apoyar operaciones terroristas", ha explicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado en el que ha reiterado que Washington "no permitirá" que la milicia palestina "abuse del sector caritativo para sus fines violentos".

El Departamento del Tesoro ha señalado que Hamás "recauda fondos en el extranjero a través de una red de organizaciones sin fines de lucro que, en última instancia, canaliza activos a organizaciones benéficas locales en Gaza que están controladas por Hamás".

Entre las ONG incluidas este jueves en la 'lista negra' de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, se encuentran Ghazi Destek Dernegi (GDD), Hayat Yolu y la Asociación Palestina de Asistencia y Solidaridad Manos Blancas, las tres con sede en Turquía.

"Una serie de documentos internos recuperados de Hamás muestran cómo GDD, trabajando en colaboración con otras entidades sancionadas como Waed Society en Gaza, ha respaldado los esfuerzos para apoyar materialmente a miembros de Hamás, así como ayudar en proyectos de construcción que benefician directamente a Hamás", ha explicado.

Con respecto a la ONG Solidaridad Manos Blancas, el Tesoro ha indicado que otros documentos también apuntan a que esta asociación "está integrada dentro del aparato de seguridad del ala militar de Hamás". En el caso de Hayat Yolu, ha informado de que "ha sido identificado como un centro operativo, bancario y financiero de Hermanos Musulmanes".

Una cuarta ONG con sede en Indonesia, Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP), ha sido sancionada por "proporcionar fondos para proyectos caritativos en Gaza de los que Hamás se benefició directamente", según muestran "documentos internos" del ala militar del grupo islamista palestino.

La Administración Trump ya sancionó a finales de enero a seis organizaciones con sede en la Franja de Gaza --Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé-- por recurrir al "engaño para recaudar fondos de donantes internacionales" y estar "organizadas e integradas en el brazo militar de Hamás".