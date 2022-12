EEUU sanciona a dos empresas pesqueras chinas acusadas de abusos laborales y faenar sin permisos

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este viernes a los responsables de dos compañías pesqueras chinas acusadas de abusos contra los Derechos Humanos en el ámbito laboral y de faenar sin permisos o tras suministrar información deliberadamente errónea a las autoridades.

Estas sanciones se enmarcan dentro de la llamada Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos por el que EEUU se declara capacitada para perseguir, de forma unilateral, a ciudadanos extranjeros acusados de actos de corrupción o de violaciones de derechos fundamentales.

En este caso, las sanciones atañen a Li Zhenyu y Xinrong Zhuo, respectivos presidentes de la Dalian Ocean Fishing Co. Ltd. y Pingtan Marine Enterprise (esta última con cotización en el Nasdaq), junto a otras ocho entidades afiliadas y a 150 barcos pesqueros con una "reputación de abuso desenfrenado de los miembros de la tripulación" e involucradas en prácticas de pesca "ilegal, no declarada y sin reglamentar".

El Gobierno estadounidense denuncia casos como el ocurrido en un barco de Pingtan Fishing, donde los tripulantes tardaron siete meses en contactar con sus familias solo para conocer que no habían cobrado. Cuando un miembro de la tripulación pidió abandonar el barco, se le retuvo la comida durante tres días.

Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas descritas que se encuentren en Estados Unidos, o en posesión o control de personas estadounidenses, quedarán automáticamente paralizados.

Asimismo, esta orden se ha extendido a 78 embarcaciones vinculadas con Pingtan Fishing y 47 embarcaciones de su filial Honglong, así como a otras 32 de Dalian Ocean Fishing.