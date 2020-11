EEUU sanciona al líder del partido cristiano libanés FMP por su presunta implicación en casos de corrupción

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes sanciones contra el líder del Movimiento Patriótico Libre (FMP), Yebran Basil, por su presunta implicación en casos de corrupción en Líbano, una decisión criticada inmediatamente por el exministro de Exteriores libanés.

"La corrupción sistémica en la política de Líbano ejemplificada por Basil ha ayudado a socavar las bases de un Gobierno efectivo que sirva al pueblo libanés", ha señalado el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, a través de un comunicado.

"Esta designación demuestra nuevamente que Estados Unidos apoya al pueblo libanés en sus continuos llamamientos para una reforma y una rendición de cuentas", ha manifestado. El Departamento ha acusado al exministro de "fortalecer a su base política en 2017 al nombrar a amigos en posiciones clave y comprar otras formas de influencia en los círculos políticos" del país.

Asimismo, ha dicho que Basil "estuvo implicado en 2014, cuando era ministro de Energía, en la aprobación de muchos proyectos que habrían desviado fondos públicos a personas cercanas a él a través de una serie de empresas pantalla".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha manifestado que "los líderes libaneses deben escuchar a su gente, aplicar reformas y poner fin a la corrupción", antes de describir a Basil como "un exministro corrupto que abusó de sus posiciones gubernamentales. "El pueblo de Líbano merece algo mejor", ha zanjado, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

El líder del FMP --un importante partido cristiano libanés fundado por el actual presidente de Líbano, Michel Aoun-- ha rechazado la decisión de Washington. "Las sanciones no me dan miedo y las promesas no me han tentado. No daré la espalda a los libaneses y no me salvaré para que Líbano perezca", ha dicho.

"Estoy acostumbrado a la injusticia y he aprendido de nuestra historia que, en este Levante, es nuestro destino cargar con nuestra cruz cada día para permanecer", ha añadido, a través de un mensaje en su cuenta en Twitter.

Basil, yerno de Aoun, encabeza el FMP desde agosto de 2015 y en la actualidad ocupa un escaño en el Parlamento. La formación es aliada del partido-milicia chií Hezbolá, contra el que pesan numerosas sanciones por parte de Estados Unidos debido a su papel a nivel nacional y regional.

PROCESO DE CONSULTAS

Las sanciones llegan además en un momento en el que el primer ministro designado, Saad Hariri, mantiene contactos para intentar formar el nuevo Gobierno, después de la dimisión en agosto del Ejecutivo de Hasán Diab --quien permanece en funciones-- a raíz de las explosiones en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos y miles de heridos.

El delicado proceso de consultas arrancó el 23 de octubre, un día después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra dos miembros de Hezbolá "para mantener la presión sobre el grupo e impedir su capacidad de operar en el sistema financiero", según detalló el Departamento de Estado.

Los afectados fueron Nabil Qauq y Hasán al Baghdadi, miembros del Consejo Central de Hezbolá. El Departamento incidió en que este organismo "elige el Consejo de la Shura del grupo terrorista, el más alto órgano de decisión de Hezbolá".

Las sanciones podrían impactar en el proceso de conversaciones, como ya ocurriera con las aplicadas en septiembre contra los exministros Alí Hasán Jalil --del chií AMAL, encabezado por el presidente del Parlamento, Nabih Berri-- y Yusuf Finianus, por su supuesto apoyo a Hezbolá. Las medidas provocaron las críticas de ambos grupos y complicaron los esfuerzos de Mustafá Adib para formar Gobierno.

Finalmente, Adib presentó su dimisión el 26 de septiembre por la imposibilidad de ensamblar un Ejecutivo, lo que llevó a un nuevo proceso de contactos que ha derivado en el nombramiento de Hariri como primer ministro encargado, cerca de un año después de abandonar el cargo en medio de masivas movilizaciones contra su Gobierno.