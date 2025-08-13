EEUU sanciona a tres compañías y un grupo armado implicados en el tráfico de minerales en conflicto en RDC

Archivo - Trabajadores en una mina de coltán en Rubaya, en República Democrática del Congo - Europa Press/Contacto/Zheng Yangzi - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este martes la imposición de sanciones contra tres compañías, dos de ellas chinas, y un grupo armado implicados en el tráfico de minerales en conflicto en República Democrática del Congo (RDC).

En particular, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado a la Coalición de Patriotas Resistentes Congoleños-Fuerza de Frappé (PARECO-FF), a la que ha acusado de "ser responsable o cómplice, o haber participado, directa o indirectamente, en acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de RDC".

Desde su fundación en 2022 en respuesta al Movimiento 23 de Marzo (M23), este grupo armado ha "generó ingresos mediante la supervisión de las operaciones mineras, la recaudación de tasas e impuestos ilegales a los mineros y el contrabando de minerales" en yacimientos ubicados en Rubaya, epicentro de la extracción de coltán en el territorio de Masisi.

Además, Washington ha sancionado a la Cooperativa de Artesanos Mineros del Congo, por la venta de minerales obtenidos y traficados desde los yacimientos controlados por PARECO-FF a las compañías exportadoras con sede en Hong Kong East Rise Corporation Limited y Star Dragon Corporation Limited, que también han sido designadas.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, ha advertido en un comunicado que "el comercio de minerales de conflicto está cobrando un precio mortal entre la población civil congoleña, fomentando la corrupción e impidiendo que empresas respetuosas de la ley inviertan en RDC" y ha asegurado que su cartera "no dudará en tomar medidas contra los grupos que niegan a Estados Unidos y a nuestros aliados el acceso a estos minerales cruciales para nuestra defensa nacional".