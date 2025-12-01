EEUU sigue sin confirmar garantías de seguridad a Ucrania en el marco de las negociaciones para la paz

La Alta Representante, Kaja Kallas, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el seno del consejo de Defensa de la UE. - FRANCOIS LENOIR // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos sigue sin confirmar garantías de seguridad a Ucrania en el marco de las negociaciones para la paz entre ucranianos y estadounidenses, pese a que Washington sí aceptó hace meses que jugaría algún tipo de papel en el refuerzo de la seguridad que ofrezcan los aliados europeos de Kiev.

La cuestión ha estado sobre la mesa en la reunión de ministros de Defensa de la UE en Bruselas, en la que han podido debatir lo último en las negociaciones de paz en un intercambio informal con su homólogo ucraniano, Denis Shmigal.

En el contexto de las negociaciones, Estados Unidos no estaría dando las garantías que Kiev reclama para pactar el fin de la guerra con Rusia, ha indicado la ministra Defensa española, Margarita Robles, después de la reunión.

"En este momento no se han dado todavía ninguna garantía de seguridad. Las conversaciones están en una fase muy incipiente y no tienen garantías de seguridad", ha explicado, para recalcar que Ucrania se enfrenta a un "panorama difícil" por la llegada del invierno y cuando no se prevé un acuerdo en el corto plazo.

Robles ha indicado que Ucrania y Estados Unidos "van a seguir negociando", pero se ha mostrado pesimista al señalar que en el momento actual la situación no ofrece las garantías "para que Ucrania alcance un acuerdo".

Frente a lo que ha considerado un "stand-by" en la guerra en Ucrania a la espera de que se puedan dar pasos hacia la paz, Robles ha defendido el rumbo de la UE para seguir reforzando el compromiso con su seguridad y el apoyo militar y económico a Kiev.