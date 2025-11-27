Guerra en Ucrania | Directo: última hora del conflicto, los ataques y los movimientos diplomáticos para la paz

Europa Press Internacional
Actualizado: jueves, 27 noviembre 2025 8:01

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que la guerra entre Ucrania y Rusia "podría durar años y Rusia tiene mucha más gente", por lo que "si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo".

"Esta guerra podría durar años, y Rusia tiene mucha más gente. Muchos más soldados. Así que creo que si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo", ha declarado ante los periodistas a bordo del avión presidencial, el Air Force One, antes de agregar que "sería fantástico para ambos".

Sigue en directo las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania:

Rusia descarta cualquier "concesión" en la propuesta presentada por EEUU para un acuerdo de paz en Ucrania

El Gobierno de Rusia ha descartado este miércoles cualquier "concesión" por parte de Moscú en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para un posible acuerdo de paz en Ucrania, al tiempo que ha aplaudido los "esfuerzos" del presidente estadounidense, Donald Trump, para encontrar "soluciones razonables" al conflicto, desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

