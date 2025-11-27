Guerra en Ucrania | Directo: última hora del conflicto, los ataques y los movimientos diplomáticos para la paz

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que la guerra entre Ucrania y Rusia "podría durar años y Rusia tiene mucha más gente", por lo que "si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo".

"Esta guerra podría durar años, y Rusia tiene mucha más gente. Muchos más soldados. Así que creo que si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo", ha declarado ante los periodistas a bordo del avión presidencial, el Air Force One, antes de agregar que "sería fantástico para ambos".

