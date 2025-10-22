EEUU traslada a Irak la necesidad de "desarmar de forma urgente" a las milicias apoyadas por Irán

Afirma que estos grupos "socavan la soberanía" del país y "roban recursos iraquíes" en favor de Teherán

El Gobierno de Estados Unidos ha trasladado al primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, la necesidad de "desarmar de forma urgente" a las milicias respaldadas por Irán que operan en el país y ha reiterado que estos grupos "socavan la soberanía" del país y "roban recursos iraquíes" en favor de Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha mantenido una conversación con Al Sudani en la que ha afirmado que estos grupos "amenazan la vida y negocios de estadounidenses e iraquíes" y ha mostrado la disposición de Washington a "trabajar de cerca con sus socios iraquíes para hacer avanzar los intereses compartidos".

Entre ellos ha enumerado "salvaguardar la soberanía iraquí, potenciar la estabilidad regional y reforzar los lazos económicos", motivo por el que ambos han discutido sobre los esfuerzos para cerrar "acuerdos comerciales" en Irak, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado tras la conversación.

La oficina de Al Sudani ha manifestado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que durante la misma "las dos partes discutieron vías para reforzar las relaciones bilaterales" y "continuar los esfuerzos conjuntos destinados a consolidar la asociación profunda y multidimensional en los campos político, económico, cultural, militar y de seguridad".

Así, ha reafirmado el "compromiso" de Irak para "mantener el impulso en la cooperación bilateral" y "avanzar en la aplicación de los acuerdos y entendimientos alcanzados durante los últimos meses", antes de apuntar que "las relaciones amistosas entre Bagdad y Washington están asentadas en un diálogo constructivo y una comunicación continua a través de múltiples canales".

Al Sudani ha hecho además hincapié en "la importancia de evitar acciones unilaterales adoptadas al margen del marco de diálogo y coordinación", en referencia a las operaciones lanzadas en varias ocasiones por Estados Unidos contra milicias proiraníes --algunas integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), parte de las fuerzas de seguridad-- en respuesta a ataques contra sus intereses.

Washington anunció en septiembre la designación de varios de estos grupos --Harakat al Nujaba, Kataib Sayid al Shuhada, Harakat Ansaralá al Aufiya y Kataib al Imam Alí-- como formaciones "terroristas", menos de un mes después de que el Gobierno iraquí revocara un proyecto para reestructurar las FMP, aparentemente por presión de Estados Unidos.