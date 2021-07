EEUU traslada a Marruecos al único marroquí que permanecía encarcelado en la base de Guantánamo

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este lunes el traslado a Marruecos desde Guantánamo de Abdulatif Nasir, un hombre que lleva detenido desde 2001 y bajo custodia estadounidense desde 2002, con lo que Washington entrega a Rabat al único marroquí que permanecía aún en este centro de detención en Cuba.

El Departamento de Defensa estadounidense ha indicado en un comunicado publicado en su página web que el Comité de Revisión Periódica (PRB) ya autorizó el 2016 el traslado de Nasir debido a que "no seguía siendo necesaria su detención para una protección frente a una amenaza significativa a la seguridad nacional de Estados Unidos".

"El PRB recomendó que Nasir recibiera autorización para su repatriación a su país de nacimiento Marruecos, con garantías de seguridad y un tratamiento humanitario. Los pasos necesarios para llevar la repatriación a cabo no fueron posibles antes del fin de la Administración de (el expresidente Barack) Obama", ha señalado.

En este sentido, el Departamento de Defensa ha resaltado que la Administración de Donald Trump reactivó el proceso, pero no completó la repatriación, antes de aplaudir la colaboración entre Estados Unidos y Marruecos para "garantizar los intereses de seguridad de ambos países".

"Estados Unidos está extremadamente agradecido por la voluntad de Marruecos de apoyar los esfuerzos estadounidenses para cerrar las instalaciones de detención en la Bahía de Guantánamo. A día de hoy, 39 detenidos continúan en Guantánamo", ha zanjado.

El abogado de Nasir, Thomas Anthony Durkin, ha recalcado que los últimos cuatro años de los 19 que el sospechoso ha pasado en Guantánamo son "un daño colateral de la Administración de Trump y del celo de los halcones republicanos de la guerra contra el terrorismo".

"Si esto fuera un caso de condena errónea en el condado de Cook, habría una compensación de 20 millones de dólares (cerca de 17 millones de euros)", ha argumentado, antes de aplaudir a la Administración de Biden por "no causar un mayor daño", según ha informado el diario estadounidense 'The New York Times'.

El traslado de Nasir, que no llegó a ser imputado por parte de las autoridades estadounidenses durante sus cerca de 20 años en Guantánamo, es el primero que lleva a cabo Estados Unidos desde la llegada de Joe Biden a la Presidencia en enero de 2021.

Nasir fue descrito por las agencias de Inteligencia estadounidenses como un antiguo talibán que combatió contra las tropas norteamericanas a finales de 2001 en Tora Bora. El hombre fue detenido en 2001 por las fuerzas paquistaníes, que lo entregaron a Estados Unidos.