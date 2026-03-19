Egipto adelanta la hora de cierre de restauración, tiendas y oficinas estatales para reducir el gasto energético

Archivo - El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, durante una visita oficial en Rusia. - Europa Press/Contacto/Grigory Sysoyev - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Egipto han anunciado una batería de medidas destinadas a reducir el gasto energético en medio de la crisis ocasionada por la guerra en Irán, entre las que se incluye el adelanto de la hora de cierre de restauración y tiendas, además de oficinas de la administración.

Entre las medidas tomadas por el Gobierno del primer ministro, Mostafá Madbuli, para entrar en vigor el próximo día 28 se encuentra el cierre a las 21.00 horas de tiendas, centros comerciales, restaurantes y cafés, un cierre que se extenderá a las 22.00 horas en fines de semana.

La iluminación en las calles se reducirá a niveles mínimos, mientras que se ha decretado apagar los carteles de publicidad en carreteras egipcias. Asimismo, las oficinas de la administración cerrarán a las 18.00 horas y se permitirá a los trabajadores completar sus horas laborales en remoto. El Ejecutivo está actualmente considerando que algunos trabajadores publico puedan teletrabajar uno o dos días a la semana.

La medida se extenderá en principio durante un mes, según ha confirmado Madbuli, en información recogida por el diario egipcio 'Al Ahram', después de justificar las medidas por las "acciones decisivas" para reducir el consumo energético a la luz de la inestable situación internacional.