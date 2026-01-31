Egipto y Qatar condenan las "violaciones" israelíes del alto el fuego en Gaza

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Egipto y de Qatar han condenado este sábado las "violaciones" israelíes del alto el fuego pactado para la Franja de Gaza después de la muerte de más de una treintena de persona en ataques israelíes en el enclave palestino cuando apenas restan unas horas para la anunciada reapertura del paso fronterizo de Rafá que comunica Egipto con Gaza.

"Egipto condena las repetidas violaciones israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza y subraya la necesidad de garantizar el éxito de la segunda fase del plan del presidente estadounidense", Donald Trump, ha apuntado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto en un comunicado.

Las acciones israelíes "agravan la situación y perjudican los esfuerzos para consolidar la tregua y recuperar la estabilidad", ha advertido El Cairo, y además "suponen una amenaza directa al proceso político" porque afectan a las medidas "para crear un entorno adecuado para una transición a una fase más estable (...) tanto en términos de seguridad como de condiciones humanitarias".

Por ello insta a las partes cumplir con sus responsabilidades, "la máxima contención" y contribuir así a la preservación del alto el fuego "evitando acciones que puedan afectar negativamente al proceso existente".

También el Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí ha condenado también y en términos muy similares las acciones israelíes en la Franja de Gaza, que suponen una "reiterada violación del alto el fuego" por suponer "una peligrosa escalada".

Al menos 32 personas han muerto en una serie de ataques israelíes en la Franja de Gaza y "decenas más están desaparecidas, bajo los escombros", según fuentes médicas palestinas citadas por el diario palestino 'Filastín'. Entre los fallecidos está un niño de tres años, Kamal Muhammad Ahmad Jader, tiroteado en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

Además han muerto al menos trece personas en la comisaría del barrio de Sheij Raduán, en la ciudad de Gaza, bombardeada por la aviación israelí. Entre los fallecidos hay policías, detenidos y visitantes de estas instalaciones. Aún hay víctimas bajo los escombros.