Egipto reafirma su apoyo a la "unidad" de Sudán durante la primera visita al extranjero del jefe de Gobierno sudanés

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, recibe a una delegación de Sudán liderada por el primer ministro de transición, Kamel Idris, en su primer viaje al extranjero desde que llegó al poder en mayo - PRESIDENCIA DE EGIPTO

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha reafirmado este jueves el apoyo de El Cairo a la "unidad" de Sudán tras haber recibido al primer ministro de transición de su país vecino, Kamel Idris, que ha llegado a Egipto en su primera visita al extranjero desde que asumió el poder en mayo, en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"(Al Sisi) ha reiterado la firme postura de Egipto en apoyo a la unidad, soberanía e integridad territorial de Sudán, y ha enfatizado el pleno apoyo de Egipto a todos los esfuerzos encaminados a lograr la seguridad y la estabilidad en Sudán y poner fin al actual sufrimiento humanitario, preservando al mismo tiempo los recursos del pueblo sudanés", reza un comunicado de la Presidencia egipcia.

En este contexto, las delegaciones de ambos países han analizado los "esfuerzos realizados para resolver la crisis sudanesa y hacer realidad las aspiraciones del pueblo sudanés de restablecer la paz y la estabilidad". En el marco del conflicto, también han abordado las vías de cooperación entre ambos países en el ámbito de la reconstrucción de Sudán.

El portavoz de Al Sisi, Mohamed al Senaui, ha explicado que este encuentro ha permitido un intercambio de opiniones sobre la situación regional y han decidido mantener una "coordinación y consulta continuas" sobre temas de interés común. Asimismo, han abordado las relaciones estratégicas entre El Cairo y Jartum, así como las formas de "desarrollarlas en diversos campos".

Idris se ha reunido también con su homólogo egipcio, Mostafá Madbuli, con quien ha realizado una conferencia de prensa en la que este último ha deseado que Sudán "recupere su seguridad y estabilidad, y salga de su calvario actual lo antes posible", según un comunicado de la oficina del primer ministro egipcio publicado en su perfil de la red social Facebook.

Por su parte, el jefe de Gobierno sudanés ha aprovechado la ocasión para expresar su "agradecimiento, aprecio y gratitud a Egipto, su presidente, su Gobierno y su pueblo, por las nobles e históricas posturas y por acoger a millones de sudaneses durante las circunstancias excepcionales" que su "país atraviesa, como resultado de esta brutal guerra" que se les ha "impuesto".

La guerra de Sudán, iniciada en abril de 2023 a causa de las discrepancias por la integración de las RSF en el Ejército sudanés --lo que hizo descarrilar definitivamente la transición abierta tras el derrocamiento de Omar Hasán al Bashir en 2019--, ha dejado el país en una situación humanitaria crítica, escenario de la mayor crisis de desplazados a nivel mundial.