Ejecutado en Irán un hombre condenado por "colaborar" con el Mossad y pertenencia a la PMOI

Archivo - Un efectivo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán. - Sobhan Farajvan / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este jueves a un hombre condenado por mantener lazos con el Mossad, los servicios de Inteligencia de Israel, y con la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), considerada por Teherán como un grupo terrorista.

El hombre, identificado como Sultanali Shirzadi Fajr, ha sido ahorcado tras ser sentenciado por "pertenencia a un grupo terrorista", en referencia a la PMOI, y "colaboración con los servicios de espionaje del régimen sionista", un veredicto que ha sido ratificado por el Tribunal Supremo.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, Fajr "era desde hace mucho tiempo miembro del grupo terrorista PMOI y mantuvo una cooperación extensa con el grupo en varias áreas", antes de resaltar que el condenado "confesó haber participado" en "operaciones terroristas" contra Irán.

La PMOI fue fundada en 1965 y participó activamente en el derrocamiento del sah Reza Pahlevi. Con un discurso islamista mezclado con una adaptación de la ideología marxista, combatió del lado del régimen de Sadam Husein en Irak en la guerra con Irán (1980-1988) tras denunciar las acciones de la cúpula religiosa instaurada tras la Revolución Islámica de 1979, lo que llevó a las autoridades a recrudecer su represión contra sus miembros.

Las autoridades iraníes han ejecutado durante las últimas semanas a varias personas sentenciadas por presuntos lazos con el Mossad o por la participación en ataques en el país asiático. El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, reiteró la semana pasada que "aquellos que cooperaron con el enemigo deben hacer frente a medidas decisivas".

Ejei ha solicitado en varias ocasiones duras condenas contra los responsables de actividades de espionaje y apoyo a Estados Unidos e Israel durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada el 28 de febrero. En estos momentos hay en vigor un alto el fuego de dos semanas, pactado el 8 de abril y prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump.