Ejecutado en Irán un hombre condenado por "espionaje" en favor del Mossad de Israel

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado por "espionaje" en favor de los servicios de Inteligencia de Israel, el Mossad, a los que habría entregado información descrita como "sensible", en medio del aumento de los ajusticiamientos por estos cargos durante las últimas semanas.

El hombre, identificado como Mehdi Farid, ha sido ahorcado en una prisión tras ser sentenciado por mantener "una colaboración extensa con el servicio terrorista de espionaje Mossad", una vez que el veredicto fue ratificado por el Tribunal Supremo.

El ejecutado habría contado con un puesto en una unidad de defensa civil, cargo que utilizó para recopilar y transmitir información a los servicios de Inteligencia de Israel, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El anuncio ha llegado un día después de que Irán ajusticiara a un hombre por mantener lazos con el Mossad y por el incendio intencionado de una mezquita durante las protestas que estallaron a finales de diciembre de 2025 por la crisis económica.

Asimismo, el lunes fueron ejecutadas otras dos personas condenadas por colaboración con el Mossad y planear ataques en el país asiático después de haber recibido "entrenamiento en operaciones terroristas" en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, reiteró la semana pasada que "aquellos que cooperaron con el enemigo deben hacer frente a medidas decisivas", en línea con sus llamamientos a acelerar los procesos abiertos contra estos sospechosos.

Ejei ha solicitado en varias ocasiones duras condenas contra los responsables de actividades de espionaje y apoyo a Estados Unidos e Israel durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada el 28 de febrero. En estos momentos hay en vigor un alto el fuego de dos semanas, pactado el 8 de abril y prorrogado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump.